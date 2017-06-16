Сообщение о гибели аль-Багдади не дезорганизует боевиков, считает эксперт

КАИР, 16 июн — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Сообщение о возможной гибели лидера запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади окажет негативное влияние на настрой боевиков, но не приведет к их дезорганизации, считает египетский военный эксперт генерал Набиль Фуад.

"Это не приведет к коренным стратегическим переменам. Как известно, подобные организации предусматривают ротацию командования в случае исчезновения лидера, другими словами, — обеспечивают быструю смену руководства. Скорее, новость о гибели аль-Багдади окажет негативное влияние на боевой дух членов организации", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что и ранее неоднократно сообщалось о ликвидации аль-Багдади, однако эти данные каждый раз не подтверждались.

В то же время, Фуад отметил, что сейчас ИГ теряет силу, но эта террористическая организация в ближайшее время не перестанет существовать. "Эта террористическая организация теряет силу в Сирии и Ираке… ИГ пытается перегруппироваться, закрепиться в тех местах, где это еще возможно сделать", — сказал собеседник агентства. По его словам, боевики не только кочуют из Сирии в Ирак и обратно, но и пытаются проникнуть в Ливию, на территорию других стран на западе и севере Африки, некоторых стран Европы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Город Ракка на севере Сирии находится под контролем ИГ с 2013 года. В настоящее время город пытаются взять под контроль "Сирийские демократические силы" при поддержке западной коалиции во главе с США.

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