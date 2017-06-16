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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперты поспорили, может ли гибель аль-Багдади сломить ИГИЛ*

16:5316.06.2017
(обновлено: 17:02 16.06.2017)
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© AP Photo / Militant video, FileЛидер террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фотоЛидер террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
© AP Photo / Militant video, File

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские эксперты разошлись во мнениях о последствиях предполагаемой гибели Абу-Бакра аль-Багдади для запрещенной группировки "Исламское государство"*: одни считают, что обезглавленная организация серьезно ослабнет, другие сомневаются, что это окажет сколько-нибудь сильное влияние на ход боевых действий.

Горящая фотография лидера Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Архивное фото
© AFP 2017 / Prakash Singh
Коалиция США прокомментировала сообщения о ликвидации аль-Багдади

По сообщению Минобороны России, аль-Багдади мог быть среди лидеров ИГИЛ, уничтоженных в результате удара российской авиации близ Ракки 28 мая. Однако пока 100-процентного подтверждения его гибели пока нет, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Коалиция во главе с США также пока не может подтвердить сообщения о ликвидации террориста.

Террористы обезглавлены… но нужна ли им "голова"?

Согласно мнению сенатора Алексея Пушкова, если гибель аль-Багдади подтвердится, "это станет мощным ударом по ИГ".

С Пушковым согласился его коллега по Совету Федерации Андрей Климов – "уничтожение главаря необходимо, это ослабит ИГ", хотя в беседе с РИА Новости он и оговорился, что было бы ошибкой думать, что "это все решит в войне с террористами".

Глава наиболее профильного в данном отношении комитета сената — по обороне и безопасности — Виктор Озеров в беседе с агентством выразил мнение, что уничтожение аль-Багдади (если эта информация подтвердится) "будет способствовать освобождению Ракки".

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Кремле прокомментировали сообщения о возможном убийстве аль-Багдади

По его словам, гибель любого руководителя нарушает установленные схемы управления, и ИГ в данном случае не исключение.

В то же время известный военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский усомнился в реальной власти аль-Багдади над боевиками ИГ.

"Вполне возможно, что в период атаки российских ВКС он действительно находился там и действительно погиб, но какого-то серьезного воздействия на ведение боевых действий на территории Сирии это не окажет", — заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, в отношении военных формирований ИГ представляет собой скорее "сетевую" структуру.

"Аль-Багдади не является верховным главнокомандующим, который дает указания своему генеральному штабу, Генштаб планирует операции, а затем все расходится по инстанциям. Территориальные формирования, которые подписались под идеями "Исламского государства", достаточно самостоятельные, и аль-Багдади можно назвать идейным или духовным лидером этих исламистов. Непосредственно военными операциями он не руководит", — пояснил эксперт.

Если аль-Багдади там был, то точно погиб

В военном же отношении авиаудар по скоплению лидеров ИГ был проведен образцово-показательно, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Самолет Су-30 ВКС РФ во время нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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На шаг ближе к победе: российские ВКС, возможно, обезглавили ИГ*

"Анализ снимков, показывающих результаты удара самолетов ВКС России по командному пункту ИГ, свидетельствует, что объект, представляющий собой сложную цель из нескольких строений, полностью уничтожен. Соответственно, все находившиеся там террористы погибли на месте. Выживших при таком высокоточном и мощном ударе не может быть, в принципе", – заявил Коротченко РИА Новости.

По его словам, отлично сработала разведка – "заблаговременно были вскрыты планы террористов по организации соответствующей встречи, было точно отслежен факт их прибытия на командный пункт ИГ и в момент, когда они все там находились, был осуществлен внезапный высокоточный удар".

Такая операция, по мнению Коротченко, могла быть организована при помощи спутниковых снимков, средств радиоэлектронной разведки и данных с беспилотников, которые вели непрерывный мониторинг ситуации. На земле же, по его предположению, работали российские спецназовцы-наводчики.

Аль-Багдади "уничтожали" уже не раз

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по Ракке. При этом, по данным издания, связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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