Пентагон не подтверждает ликвидацию Аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Пентагон не подтверждает ликвидацию главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра Аль-Багдади, но будет рада, если это подтвердится, заявил РИА Новости представитель американского военного ведомства.

"На данный момент у нас нет ничего, что подтверждало бы эти сообщения", — сказал представитель Пентагона.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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