Коалиция США прокомментировала сообщения о ликвидации аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция США не подтверждает ликвидацию главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра Аль-Багдади, но будет рада, если это подтвердится, заявил РИА Новости представитель коалиции.

"Мы на данный момент не можем подтвердить российские сообщения о смерти Аль-Багдади… В прошлом было несколько подобных заявлений, которые оказались ложными, и у нас нет окончательного подтверждения и насчет данного сообщения. Тем не менее коалиция и мировое сообщество приветствовали бы гибель Аль-Багдади", — сообщил представитель коалиции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате удара ВКС РФ 28 мая по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры ИГ*, был уничтожен главарь этой террористической группировки Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади. Информация о том, что он находился на этой встрече, проверяется.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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