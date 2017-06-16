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Война в Сирии
Война в Сирии

Зоны деэскалации создают опасность раскола в Сирии, считает политолог

14:1716.06.2017
(обновлено: 14:57 16.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредседатель ученого совета Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Архивное фотоПредседатель ученого совета Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Наличие отдельных зон деэскалации в Сирии создаёт потенциальную опасность раскола страны, так как если процесс установления внутренней организации этих зон затянется или они будут находиться под влиянием различных внешних сил, то будет увековечиваться их раздельное существование. Такое мнение выразил профессор, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН, заведующий кафедрой региональных проблем мировой политики МГУ, советник специального представителя ООН по Сирии Виталий Наумкин.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Sputnik / Vanessa Beeley
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
"Если они (зоны деэскалации) долго будут развиваться в направлении внутренней организации жизни в этих зонах, в создании своей администрации и так далее, и самое главное, они будут находиться под фактическим патронажем каких-то внешних акторов, которые хотят иметь свои зоны доминирования, то есть опасность, конечно, такого, де-факто, раскола Сирии, чего никто не хочет", — сказал Наумкин в ходе презентации доклада "Ближний Восток: тьма перед новым рассветом? Региональные конфликты и будущее глобального мира" на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Эксперт отметил, что создание зон деэскалации в Сирии было вынужденной мерой, которая сыграла свою большую роль в создании режима прекращения враждебных действий и насилия.

"Вопрос в том, сколько это будет продолжаться, потому что, если не произойдёт перемирие политического процесса между всеми сторонами, включая силы, которые господствуют в том или ином районе, в зоне или вне зоны, тогда, собственно говоря, будет увековечиваться раздельное их существование", — добавил Наумкин.

Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ООН заявили о снижении уровня насилия в Сирии благодаря зонам деэскалации
Эксперт отметил, что этот процесс очень опасен "в плане возможности его расползания по региону".

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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