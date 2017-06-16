В Кремле прокомментировали сообщения о возможном убийстве аль-Багдади

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на регулярной основе поступают доклады от оборонного ведомства, заявил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, доложено ли Путину о результатах авиаудара, в результате которого предположительно был уничтожен лидер "Исламского государства"* Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая по командному пункту в южном предместье Ракки, где находились лидеры ИГ*. Информация о том, что аль-Багдади находился на этой встрече, проверяется.

"Президент, как главнокомандующий, естественно, на регулярной основе получает необходимые доклады от нашего оборонного ведомства", — сообщил Песков журналистам.

"Результаты удара может оценивать и с тактической, и со стратегической точек зрения министерство обороны", — добавил он.

Кроме того, пресс-секретарь президента переадресовал в оборонное ведомство вопрос о том, есть ли точная уверенность, что лидер ИГ* был уничтожен в результате этой атаки.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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