Удар с воздуха: Минобороны сообщило о возможной гибели главаря ИГ*

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Минобороны сообщило о возможной гибели в Сирии главаря группировки "Исламское государство"* Абу-Бакра аль-Багдади. Сейчас эта информация проверяется по различным каналам.

Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) руководит ИГ с июня 2014 года. Впервые он появился на публике в июле того же года, когда объявил о создании "исламского халифата" на Ближнем Востоке.

Абу Бакр Аль-Багдади является одним из наиболее разыскиваемых преступников в мире. В декабре прошлого года США увеличили награду за информацию о нем с 10 до 25 миллионов долларов.

СМИ не раз сообщали о смерти главаря террористов, однако позднее эти данные не подтверждались.

Подробности удара

По данным российских военных, террорист был уничтожен 28 мая в районе сирийской Ракки. Тогда ВКС нанесли удар по месту, где проводилось совещание ИГ*, на котором мог присутствовать и аль-Багдади.

Информацию о совещании лидеров боевиков Минобороны получило в конце мая. Во время проверки данных удалось выяснить, что целью встречи было планирование маршрутов выхода боевиков из Ракки через так называемый "южный коридор".

Авиация нанесла удар ночью, после того, как данные о месте и времени встречи подтвердили беспилотники. При этом Минобороны заранее предупредило об ударе американскую сторону.

В Минобороны сообщили, что в результате налета погибли высокопоставленные командиры ИГ*, которые входили в так называемый военный совет группировки. Кроме того, были уничтожены около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков из их личной охраны.

По данным Минобороны, среди ликвидированных террористов — "эмир" Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и "начальник службы безопасности" ИГ* Сулейман Аль-Шауах.

Мощный удар по ИГ*

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что если гибель лидера "Исламского государства"* подтвердится, это станет мощным ударом по ИГ*.

"Оно отступает на всех фронтах. Гибель лидера ускорит военное поражение", — написал политик на своей странице в микроблоге в Twitter

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что война продолжится и в случае гибели аль-Багдади.

"Конечно, с убийством одного лидера война не заканчивается, но это может сделать существенный вклад в борьбу с террористами", — отметил сенатор.

По его словам, после гибели главаря в ИГ* может возникнуть паника, которой должны воспользоваться российские ВКС и сирийская армия.

"Этот момент нельзя упускать ", — подчеркнул Джабаров.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров уверен, что гибель лидера ИГ* будет способствовать освобождению Ракки от боевиков. По его словам, смерть любого руководителя нарушает установленные схемы управления.

"Чтобы перестроить эти схемы потребуется время, это ослабит организацию", — пояснил он.

"Кроме того, уничтожение Аль-Багдади говорит о готовности наших ВКС к решению настолько точечных задач", — добавил глава комитета.

Большой успех, но война продолжится

Впрочем, не все политики согласны с тем, что уничтожение аль-Багдади нанесет большой удар по ИГ*.

"От одного человека расклад не меняется. Численность террористов составляет несколько тысяч человек, от убийства даже одного лидера или 300 боевиков расклад особо не меняется", — сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

При этом депутат отметил профессионализм российских ВКС в борьбе с боевиками.

"Удары ВКС наносятся по заранее спланированным объектам и заранее разведанным целям. Эти удары очень высокоэффективны и очень высокоточны", — отметил Красов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также считает, что гибель главаря боевиков, хоть и является очень важной, не приведет к коренному перелому в борьбе с ИГ*.

"Уничтожение главаря необходимо, это ослабит ИГ*, хотя думать, что это все решит в войне с террористами, было бы ошибочно", — заявил Климов.

Сенатор подчеркнул, что ядро ИГ* достаточно "размыто", а сама организация действует во многих странах, в том числе в Сирии, Ливии и в Юго-Восточной Азии.

"Уничтожение главаря ИГ*, если эта информация подтверждается, это несомненный успех наших ВКС, но это не даёт уверенности в том, что пора сворачивать военные действия", — добавил парламентарий.

"Миссия — погибнуть"

Скептически настроен и представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Бруно Геддо. По его словам, гибель Аль-Багдади не отразится на ситуации вокруг Мосула, который считается оплотом ИГ* в Ираке.

"Их миссия — погибнуть. И они будут погибать и приносить максимальный ущерб, пока они умирают. Они были обучены это делать. И мы готовимся к тому, что это будет борьба до конца", — заявил Геддо журналистам.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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