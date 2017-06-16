Зампред комитета Совфеда рассказал о последствиях уничтожения аль-Багдади

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Уничтожение лидера террористической группировки "Исламское государство"* Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади ослабит ИГ*, но не приведет к перелому в борьбе с террористами, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

"Уничтожение главаря необходимо, это ослабит ИГ*, хотя думать, что это все решит в войне с террористами, было бы ошибочно", — заявил Климов.

Сенатор подчеркнул, что ядро ИГ* достаточно "размыто", действует организация во многих странах, в том числе в Сирии, Ливии и в Юго-Восточной Азии.

"Уничтожение главаря ИГ*, если эта информация подтверждается, это несомненный успех наших ВКС, но это не даёт уверенности в том, что пора сворачивать военные действия", — сказал Климов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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