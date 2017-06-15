Бельгия продлит участие ВВС в коалиции США в Ираке и Сирии

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия на полгода продлит участие ВВС королевства в антитеррористической коалиции под эгидой США в Ираке и Сирии, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля в ходе официального визита в Канаду.

Вместе с тем, по словам бельгийского премьера, количество истребителей-бомбардировщиков F-16, задействованных в военно-воздушных операциях против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), будет сокращено с шести до четырех. Все они в настоящее время базируются в Иордании.

Формальное решение о продлении миссии, которое обойдется бюджету в 17 миллионов евро, примет в ближайшие дни федеральное правительство Бельгии.