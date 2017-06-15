Эксперт: сирийский опыт позволит повысить боеспособность армий России и САР

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Опыт, приобретенный Вооруженными силами Российской Федерации за время проведения операции в Сирии, позволит в дальнейшем повысить боеспособность российской и сирийской армий, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе "прямой линии", что участие российских ВС в операции в Сирии принесло огромную пользу отечественному ОПК и дало армии и флоту России возможность получить бесценный опыт и приобрести "другое качество". Также президент говорил о том, что РФ собирается наладить процесс политического урегулирования в Сирии и повысить боеспособность сирийской армии.

"В целом ВС показали себя блестяще, этого не ожидал никто со стороны наших западных партнеров. В принципе, сирийская операция – это золотые страницы в современной истории нашей армии и флота, а самое главное, это бесценный опыт, опираясь на который Российская армия сможет в дальнейшем обеспечить безопасность страны", — сказал РИА Новости Коротченко.

Он отметил, что в ходе антитеррористической операции впервые были использованы новейшие образцы военной техники, в последние годы серийно поступившие на вооружение армии и флота. В частности, в Сирии активно использовались новые многофункциональные истребители, такие как Су-30СМ, Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-34. Также были впервые применены в ходе реальных боевых действий стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

"Также впервые были использованы крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Удары наносились как боевыми кораблями, так и подводными лодками российского ВМФ. Были развернуты зенитно-ракетные системы С-400 и С-300В4, которые обеспечили прикрытие наших баз и объектов в Сирии. Также активно применялись средства радиоэлектронной борьбы, разведки, беспилотники, робототехника, новая экипировка для подразделений спецназа и сил специальных операций России", — добавил эксперт.

Повышение боеспособности сирийской правительственной армии Коротченко назвал важнейшей задачей. "Мы помогаем в виде действий ВКС и ВМФ России, но ведение наземных сухопутных операций и в целом борьбу с терроризмом здесь, все-таки, основную тяжесть должна нести сирийская правительственная армия", — уточнил он.

Как рассказал эксперт, помимо поставок российского вооружения помощь России заключается в работе советников, благодаря которым удается планировать операции и осуществлять разработку планов ведения боевых действий.

"Плюс Сирийские командные офицерские кадры готовятся в наших военных училищах, академиях по программам ускоренной переподготовки для того, чтобы вносить свой реальный вклад в ведение боевых операций. Разумеется, мы помогаем сирийскому генеральному штабу и разведданными, и совместным планированием наступательных операций для того, чтобы сирийский генералитет мог самостоятельно планировать, осуществлять и управлять действиями войск в зоне своей ответственности", — заметил Коротченко.