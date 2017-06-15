Путин заявил, что Россия намерена повысить боеспособность сирийской армии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия намерена повысить боеспособность сирийской армии, заявил президент России Владимир Путин.

"Наша задача на ближайшую перспективу — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой САР и спокойненько выйти на расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы, и на Хмеймиме, аэропорт в Хмеймиме, и на военно-морской базе в Тартусе, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов", — сказал Путин в ходе "Прямой линии".

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