Путин назвал опыт, полученный российскими войсками в Сирии, бесценным

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Опыт, который Вооруженные силы РФ получили в ходе операции в Сирии, является абсолютно бесценным для российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе прямой линии.

"Опыт использования наших Вооруженных сил в боевых условиях, да еще с применением новейшего оружия, является абсолютно бесценным. Говорю без всякого преувеличения", — сказал Путин.

По его словам, российские Вооруженные силы даже "приобрели другое качество". "Некоторые подразделения вообще созданы совсем недавно и используются очень эффективно", — добавил президент.

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