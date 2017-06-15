Путин назвал опыт, полученный российскими войсками в Сирии, бесценным

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Опыт, который Вооруженные силы РФ получили в ходе операции в Сирии, является абсолютно бесценным для российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе прямой линии.
"Опыт использования наших Вооруженных сил в боевых условиях, да еще с применением новейшего оружия, является абсолютно бесценным. Говорю без всякого преувеличения", — сказал Путин.
По его словам, российские Вооруженные силы даже "приобрели другое качество". "Некоторые подразделения вообще созданы совсем недавно и используются очень эффективно", — добавил президент.
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