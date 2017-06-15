Путин заявил, что России нужна поддержка для разрешения кризиса в Сирии

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. России очень нужна поддержка США, Саудовской Аравии, Иордании, Египта для разрешения кризиса в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы заинтересованы не в раздувании конфликта, а наоборот в налаживании диалога для того, чтобы сохранить территориальную целостность страны. Это очень сложно. Нам не просто добиваться какого-то консенсуса. Но прямой контакт и с одними и с другими партнерами дает нам такой шанс. И в целом мы добиваемся успеха", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Он отметил, что "нам очень нужна поддержка Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Иордании, Египта".

"Но мы будем действовать очень аккуратно, чтобы каждый последующий шаг закреплял достигнутые результаты, а не разрушал их", — добавил российский президент.

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