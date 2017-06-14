США перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Военные США передислоцировали из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивные системы залпового огня (HIMARS), передает агентство Рейтер со ссылкой на разведывательные источники в регионе.

"Они (установки — ред.) прибыли в Ат-Танф и окажут значительную поддержку для военного присутствия США", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что системы HIMARS уже установлены на севере Сирии.

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения, является облегченной реактивной системой залпового огня, смонтированной на колесном шасси. Система может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

В этом и прошлом месяце в районе Ат-Танфа сирийские проправительственные силы трижды подвергались ударам коалиции во главе с США. Пентагон объяснял действия военных "самообороной": по мнению американской стороны, колонна ополченцев слишком близко подходила к месту дислокации союзников.

Коалиция во главе с США проводит военную операцию в Сирии против боевиков "Исламского государства" с 2014 года. Она действует без согласия законных властей страны.