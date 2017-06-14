В Минобороны заявили о высокой концентрации террористов на окраинах Алеппо

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В сирийском Алеппо установился хрупкий мир, который стремятся разрушить террористы на западе и севере города, заявил спецпредставитель Минобороны РФ в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве полковник Александр Зорин.

"Мир, который вы видите в Алеппо, хрупкий, на западе, на севере от города мы фиксируем постоянную, высокую концентрацию экстремистов, террористов, которые стремятся стереть этот положительный пример, который, по их мнению, может стать заразительным", — сказал Зорин в ходе телемоста Москва — Женева в пресс-центре "Россия сегодня".

Кроме того, по словам Зорина, террористы группировки "Исламское государство"* предпринимает попытки перерезать дорогу на Алеппо из Хомса и Хамы. "Но я думаю, что у них ничего не получится", — заключил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России