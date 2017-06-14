За сутки 47 населенных пунктов в провинции Идлиб присоединились к перемирию

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В течение суток 47 населенных пунктов сирийской провинции Идлиб присоединились к режиму прекращения боевых действий, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 219.
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