За сутки 47 населенных пунктов в провинции Идлиб присоединились к перемирию

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В течение суток 47 населенных пунктов сирийской провинции Идлиб присоединились к режиму прекращения боевых действий, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 47 соглашений о присоединении населенных пунктов провинции Идлиб к режиму прекращения боевых действий… Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, – 1619", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и равно 219.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>