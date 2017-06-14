В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — три, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Согласно тексту бюллетеня, в течение дня российским Центром по примирению было проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо, местному населению выдано 1,1 тонны продовольственных наборов. Гуманитарная помощь была оказана 600 гражданам. Всего проведено 1344 гуманитарных акций.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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