В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция — три, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции Дамаск. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения, из них в провинциях: Деръа – два, Дамаск – одно", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Согласно тексту бюллетеня, в течение дня российским Центром по примирению было проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо, местному населению выдано 1,1 тонны продовольственных наборов. Гуманитарная помощь была оказана 600 гражданам. Всего проведено 1344 гуманитарных акций.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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