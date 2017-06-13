Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на 4-5 июля

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана Астане намечен на 4-5 июля, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сейчас идет работа по подготовке этой встречи — мы хотели 12 июня провести, нам сказали, что не успевают, потом сказали 20-го. Теперь наши турецкие и иранские партнеры говорят, что им не хватит времени изучить все проекты документов, которые мы представили, которые должны быть согласованы в ходе этой встречи. Поэтому сейчас речь идет о начале июля" — сказал Богданов.

Отвечая на вопрос о том, правильно ли считать, что речь идет о 4-5 июля, замглавы МИД РФ сказал: "Правильно считать, конечно, да".