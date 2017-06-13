В США заявили, что коалиция наносила удары по Сирии в целях самообороны

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис вновь заявил, что удары по проправительственным силам в Сирии были нанесены в целях самообороны.

"Эти удары были нанесены в целях самообороны, и командование на земле уполномочено предпринимать необходимые действия, и я поддерживаю это", — сказал Мэттис на слушаниях в сенатском комитете по вооружениям.

Коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые "подошли слишком близко и представляли угрозу для союзных коалиции сил".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>