Богданов обсудил с послом Сирии создание зон деэскалации в САР

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил во вторник с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом выполнение меморандума о создании зон деэскалации в САР, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

"В рамках регулярного обмена мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее состоялось обсуждение хода выполнения положений Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного 4 мая сего года в Астане и нацеленного на укрепление режима прекращения боевых действий в Сирии, снижение уровня насилия, улучшение гуманитарной ситуации, возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц, содействие запуску политического процесса на базе резолюции 2254 СБ ООН", — отмечается в сообщении МИД РФ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>