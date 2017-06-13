В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений, Турция — четыре, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат Ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Сирийские войска ликвидировали более 60 боевиков у аэропорта Дейр-эз-Зора "Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — 4, Хама — 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 4 нарушения, из них в провинциях: Деръа — 1, Дамаск — 3", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели три гуманитарные акции в городе Алеппо местному населению доставлено 3,6 тонны питьевой воды. Отмечается, что гуманитарную помощь получили 1130 человек. Всего российскими военными в Сирии проведено 1339 гуманитарных акций.

По линии ООН проведена одна гуманитарная акция, в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлены продукты питания общим весом в 21 тонну.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1572. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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