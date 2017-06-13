Российский дипломат описала в книге историю освобождения Алеппо

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. История освобождения сирийского Алеппо в декабре 2016 года, политические интриги, которые велись вокруг "алеппского вопроса", подковерная борьба, в том числе внутри ООН, за доставку гуманитарной помощи в интересах удерживавших восточные районы города террористов легли в основу книги "Алеппо. Война и дипломатия", вышедшей в издательстве Абрис/ОЛМА.

Автор книги — руководитель политической референтуры постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве Мария Ходынская-Голенищева. Дипломат представляет Россию в целевых группах по гуманитарным вопросам и режиму прекращения огня в Сирии, которые регулярно собираются в Женеве под эгидой ООН и при сопредседательстве России и США.

На 223 страницах Ходынская-Голенищева смогла четко обрисовать крайне сложную политическую ситуацию, в которой приходилось действовать российским дипломатам и военным в период, когда в Восточном Алеппо хозяйничали террористы из запрещенной в РФ Джабхат ан-Нусры и связанных с ней группировок. Кроме это, в книге рассказывается об усилиях России по доставке гуманитарной помощи мирному населению Алеппо и выводу жителей из удерживаемых экстремистами восточных районов города.

"Решив написать эту книгу, я исходила из того, что нельзя замалчивать правду о том, какие нечестные игры велись вокруг Алеппо, какие изощренные технологии применялись для того, чтобы создать препятствия для усилий России по поддержке сирийской армии в борьбе с террористами в городе, оболгать и очернить действия нашей страны по оказанию гуманитарной помощи простым сирийцам. Забывать об этом нельзя, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Сирийский конфликт еще не закончен, и наверняка у некоторых возникнет соблазн повторить отработанные на Алеппо недобросовестные технологии на других подобных ситуациях. Мы должны быть к этому готовы", — рассказала дипломат РИА Новости.

В книге, в частности, отмечается, что доставка гуманитарной помощи в Восточный Алеппо, на чем настаивали ООН, США и ряд региональных держав, включая Саудовскую Аравию и Катар, была сорвана так называемой "вооруженной оппозицией", которая опиралась в том числе на содействие Запада и региональных стран. Российские дипломаты и военные, прикладывавшие колоссальные усилия по организации гуманитарных конвоев для мирных жителей, при этом подвергались беспрецедентному давлению со стороны ООН. В первую очередь, со стороны заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам британца Стивена О'Брайена, который вместе с рядом представителей ООН фактически защищал интересы орудовавших в Восточном Алеппо боевиков. Одновременно в западных СМИ велась активная кампания по дискредитации действий России в Сирии по борьбе с терроризмом, основанная на передергивании фактов и вбросах заведомо ложной информации, позже опровергавшейся даже ООН.

В книге также приводится список инициатив, которые выдвигала Москва для облегчения страданий мирных жителей Алеппо. Подробно излагается история уникальной операции российских военных по эвакуации из Восточного Алеппо, в результате которой город полностью перешел под контроль сирийского правительства.

Автор при этом доступным языком объясняет причины срыва достигнутых между Россией и США в декабре 2016 года договоренностей по Алеппо и показывает предпосылки зарождения переговорного формата по Сирии в Астане с участием РФ, Ирана и Турции.

"Именно "алеппский вопрос" во многом спровоцировал активизацию поиска оптимальных переговорных форматов для урегулирования конфликта в САР. И именно на Алеппо проявилась чудовищная ангажированность, лицемерие и цинизм западной прессы, замалчивавшей многочисленные преступления радикалов в городе, включая расстрелы мирных жителей, пытавшихся бежать по созданным Сирией и Россией гуманитарным коридорам. К сожалению, в эту недобросовестную кампанию оказались вовлечены некоторые представители и структуры ООН", — отметила Ходынская-Голенищева.

Особую ценность изданию придает тот факт, что ее автор принимает непосредственное участие в переговорах с ООН, ведущими мировыми и региональными державами по сирийской тематике. В книге дипломат открывает перед читателями "кухню" закулисных интриг по сирийскому вопросу на площадке ООН, а также рассматривает позицию России и других игроков с точки зрения перспектив урегулирования кризиса в САР.

"Алеппо. Война и дипломатия" — уже третья монография Ходынской-Голенищевой. Первые две книги были посвящены ситуации в Ливии и конфликту в Сирии.

Новая книга уже доступна в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма, а в ближайшее время выйдет на пяти языках, в том числе английском, французском и арабском.

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