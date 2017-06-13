США
13.0613 июня10:53МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Российский дипломат описала в книге историю освобождения Алеппо

10:3713.06.2017
0690
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на город Алеппо. Архивное фотоВид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. История освобождения сирийского Алеппо в декабре 2016 года, политические интриги, которые велись вокруг "алеппского вопроса", подковерная борьба, в том числе внутри ООН, за доставку гуманитарной помощи в интересах удерживавших восточные районы города террористов легли в основу книги "Алеппо. Война и дипломатия", вышедшей в издательстве Абрис/ОЛМА.

Освобожденный квартал восточного Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Военный эксперт об операции по освобождению Алеппо: США бесятся неспроста
Автор книги — руководитель политической референтуры постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве Мария Ходынская-Голенищева. Дипломат представляет Россию в целевых группах по гуманитарным вопросам и режиму прекращения огня в Сирии, которые регулярно собираются в Женеве под эгидой ООН и при сопредседательстве России и США.

На 223 страницах Ходынская-Голенищева смогла четко обрисовать крайне сложную политическую ситуацию, в которой приходилось действовать российским дипломатам и военным в период, когда в Восточном Алеппо хозяйничали террористы из запрещенной в РФ Джабхат ан-Нусры и связанных с ней группировок. Кроме это, в книге рассказывается об усилиях России по доставке гуманитарной помощи мирному населению Алеппо и выводу жителей из удерживаемых экстремистами восточных районов города.

"Решив написать эту книгу, я исходила из того, что нельзя замалчивать правду о том, какие нечестные игры велись вокруг Алеппо, какие изощренные технологии применялись для того, чтобы создать препятствия для усилий России по поддержке сирийской армии в борьбе с террористами в городе, оболгать и очернить действия нашей страны по оказанию гуманитарной помощи простым сирийцам. Забывать об этом нельзя, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Сирийский конфликт еще не закончен, и наверняка у некоторых возникнет соблазн повторить отработанные на Алеппо недобросовестные технологии на других подобных ситуациях. Мы должны быть к этому готовы", — рассказала дипломат РИА Новости.

Освобожденный квартал восточного Алеппо около трассы в аэропорт. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Побывавшая в Сирии актриса рассказала CNN о реальной ситуации в Алеппо
В книге, в частности, отмечается, что доставка гуманитарной помощи в Восточный Алеппо, на чем настаивали ООН, США и ряд региональных держав, включая Саудовскую Аравию и Катар, была сорвана так называемой "вооруженной оппозицией", которая опиралась в том числе на содействие Запада и региональных стран. Российские дипломаты и военные, прикладывавшие колоссальные усилия по организации гуманитарных конвоев для мирных жителей, при этом подвергались беспрецедентному давлению со стороны ООН. В первую очередь, со стороны заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам британца Стивена О'Брайена, который вместе с рядом представителей ООН фактически защищал интересы орудовавших в Восточном Алеппо боевиков. Одновременно в западных СМИ велась активная кампания по дискредитации действий России в Сирии по борьбе с терроризмом, основанная на передергивании фактов и вбросах заведомо ложной информации, позже опровергавшейся даже ООН.

Боец ополчения на высоте, где расположена часть ПВО на линии фронта в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
"Успех был неожиданным". Репортаж с позиций сирийских ПВО на юге Алеппо
В книге также приводится список инициатив, которые выдвигала Москва для облегчения страданий мирных жителей Алеппо. Подробно излагается история уникальной операции российских военных по эвакуации из Восточного Алеппо, в результате которой город полностью перешел под контроль сирийского правительства.

Автор при этом доступным языком объясняет причины срыва достигнутых между Россией и США в декабре 2016 года договоренностей по Алеппо и показывает предпосылки зарождения переговорного формата по Сирии в Астане с участием РФ, Ирана и Турции.

Артиллеристы Сирийской арабской армии (САА) ведут бой против отрядов террористов в окрестностях города Мхин в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
А был ли мальчик? Самые громкие фейки сирийской войны
"Именно "алеппский вопрос" во многом спровоцировал активизацию поиска оптимальных переговорных форматов для урегулирования конфликта в САР. И именно на Алеппо проявилась чудовищная ангажированность, лицемерие и цинизм западной прессы, замалчивавшей многочисленные преступления радикалов в городе, включая расстрелы мирных жителей, пытавшихся бежать по созданным Сирией и Россией гуманитарным коридорам. К сожалению, в эту недобросовестную кампанию оказались вовлечены некоторые представители и структуры ООН", — отметила Ходынская-Голенищева.

Особую ценность изданию придает тот факт, что ее автор принимает непосредственное участие в переговорах с ООН, ведущими мировыми и региональными державами по сирийской тематике. В книге дипломат открывает перед читателями "кухню" закулисных интриг по сирийскому вопросу на площадке ООН, а также рассматривает позицию России и других игроков с точки зрения перспектив урегулирования кризиса в САР.

Бойцы сирийской армии в наступлении на позиции боевиков Джебхат-ан-Нусра в восточном квартале Алеппо Слейман-аль-Халяби. 2 октября 2016
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
"Инструктор в шкафу", или Почему США так всполошились по поводу Алеппо

"Алеппо. Война и дипломатия" — уже третья монография Ходынской-Голенищевой. Первые две книги были посвящены ситуации в Ливии и конфликту в Сирии.

Новая книга уже доступна в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма, а в ближайшее время выйдет на пяти языках, в том числе английском, французском и арабском.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии
Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена