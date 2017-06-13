Глава МИД Катара назвал деэскалацию в Сирии общей целью Дохи и Москвы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани считает, что вопрос будущей роли президента Сирии Башара Асада не встанет между Москвой и Дохой, так как, несмотря на разные позиции, РФ и Катар объединяет общая цель — деэскалация конфликта.

"Асад не встанет между Россией и Катаром, на ближайшее время наша общая цель – деэскалация", — заявил Аль Тани в интервью газете "Ведомости".

По мнению Аль-Тани, для разрешения сирийского конфликта необходимо взаимодействие всех сторон, так как и Катару и России "нужна единая – в своих нынешних границах, – а не разделенная Сирия", а стабильность и безопасность в регионе являются общим приоритетом.

При этом он отметил, что существуют расхождения в способах достижения стабильности. В частности, по его словам, Доха "не признает" за Асадом права пойти на выборы и остаться у власти, если он выиграет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва считает важной координацию астанинского процесса по Сирии с Катаром и другими странами Персидского залива. По его словам, глава катарского МИД поддержал деятельность в формате Астаны и заверил, что Катар будет оказывать этому формату всяческое содействие, в том числе используя свои контакты "на земле".

Российская сторона также отмечала, что не делает ставку на конкретную персону, в том числе на президента Асада, важно, чтобы судьбу Сирии, как записано в резолюции СБ ООН, смогли определять сами сирийцы без каких-либо исключений.

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