Российские военные сбросили 20 тонн гумпомощи в район Дейр-эз-Зора

ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 июн — РИА Новости. В ходе совместной операции сирийских ВВС и российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в район города Дейр-эз-Зор на северо-востоке республики Ил-76 сбросил на парашютах платформы с 20 тоннами гуманитарной помощи, сообщили журналистам в Центре примирения.

"Самолетом Ил-76 с высоты 4000 метров парашютным способом доставлены продукты питания и медикаменты общим весом 20 тонн", — сказал представитель Центра.

Офицер уточнил, что 200-тысячный город окружен боевиками ИГ* с 2014 года и его жители уже несколько лет живут и сражаются в условиях гуманитарной катастрофы.

Доставить помощь в город другим способом не представляется возможным — практически ежедневно террористы предпринимают попытки прорвать линию обороны правительственных сил Сирии, состоящих в основном из добровольцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>