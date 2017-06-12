SDF заявили, что приблизились к стенам Старого города в Ракке

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) сообщили, что приблизились к стенам Старого города в Ракке, передает агентство Рейтер.

Ранее SDF заявляли, что освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) первый из западных районов Ракки.

По данным агентства, представитель оппозиции Ахмад Мохаммед отметил, что в районе аль-Санаа (al-Sanaa) до сих пор идут ожесточенные бои.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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