SDF освободили от ИГ* первый район в западной части Ракки

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) сообщили, что взяли под свой контроль первый из западных районов города Ракка, передает агентство Франс Пресс.

Оппозиция заявила об освобождении от боевиков террористической группировки ИГ* "района Ар-Романия на западном фронте Ракки после двухдневных боев".

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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