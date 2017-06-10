Лавров выразил Тиллерсону несогласие с ударами США по просирийским силам

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам в Сирии, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники обменялись оценками ситуации в Сирии, подтвердили настрой на укрепление взаимодействия в целях прекращения конфликта в этой стране. Лавров выразил категорическое несогласие с ударами США по проправительственным силам, призвал к принятию конкретных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", — говорится в сообщении.

Стороны договорились задействовать имеющиеся каналы для продвижения сирийского урегулирования, в том числе с использованием астанинского и женевского процессов. Кроме того, Лавров и Тиллерсон условились о продолжении контактов по Ближнем Востоку, северу Африки и Донбассу.

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