США опровергли сообщения о том, что боевики беспрепятственно покидают Ракку

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Пентагон в пятницу опроверг сообщения о том, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) беспрепятственно покидают сирийский города Ракка.

"Изоляция достаточно жесткая. Они (боевики) изолированы (со всех сторон)", — сказал РИА Новости официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Вместе с тем, он признал, что "люди, которые не одеты в униформу, могут просочиться".

Ранее командующий российской группировкой войск на территории САР генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что российская группировка войск в Сирии отслеживает обстановку в районе Ракки, где боевики беспрепятственно покидают город.