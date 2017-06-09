Генштаб сообщил о фактическом прекращении гражданской войны в Сирии

Жители квартала Кабун в пригороде Дамаска во время раздачи гуманитарной помощи. Архивное фото

Жители квартала Кабун в пригороде Дамаска во время раздачи гуманитарной помощи. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Гражданская война в Сирии фактически остановлена, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Он подчеркнул, что ситуация в стране кардинально улучшилась после подписания в Астане в начале мая этого года меморандума о создании зон деэскалации.

"Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями", — добавил Рудской.

Генерал отметил, что население возвращается в освобожденные города, активно восстанавливаются домашние хозяйства, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и дороги, наполняются водой оросительные каналы.

В зонах деэскалации возобновлен гуманитарный доступ во все населенные пункты. Только за прошедший месяц по линии международных организаций туда направлено 14 гумконвоев, которые значительно улучшили положение населения.

Дальнейшее сотрудничество по меморандуму

Меморандум о создании зон деэскалации, подписанные странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) стал основным результатом четырех раундов встреч по сирийскому урегулированию, которые прошли в Астане в январе-мае этого года.

Как отметил Рудской, на следующей международной встрече по Сирии в Астане, которая состоится ориентировочно 20 июня, планируется утвердить основные документы, регламентирующие границы и порядок контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации.

Генерал добавил, что в соответствии с меморандумом сформирована и активно функционирует Совместная рабочая группа по деэскалации. Проведено три заседания, на которых разработаны карты, отображающие зоны деэскалации и полосы безопасности, завершается их согласование. Подготовлен проект положения о Совместной рабочей группе.

Работа с боевиками

По словам Рудского, только на севере провинции Дамаск более 2,6 тысячи боевиков вернулись к мирной жизни, воспользовавшись указом об амнистии. Президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии граждан, участвовавших ранее в боевых действиях против правительственных войск, в июле прошлого года. С тех пор действие указа продлевалось несколько раз.

Как отметил генерал, из пригородов Дамаска в Идлиб вывезены около 2 тысяч боевиков и более 5 тысяч членов их семей, сейчас в столице работают саперы, восстанавливается инфраструктура.

Также завершилась операция по вывозу боевиков из пригорода Хомса. Всего за два месяца из города вывезли почти 20 тысяч человек, в том числе около семи тысяч боевиков.

В город Маскана и другие населенные пункты в восточных районах провинций Алеппо и Хомс, недавно освобожденные от джихадистов, направлено 92 сирийских сапера для проведения работ по разминированию.

Действия коалиции мешают разгромить террористов

Оценил представитель российского Генштаба и активность в Сирии коалиции во главе с США. Как подчеркнул Рудской, их действия только мешают разгрому правительственными войсками террористов. При этом российские военные не видят значимых результатов борьбы коалиции с ИГ.

"Продекларировав цель борьбы с международным терроризмом, коалиция наносит удары по сирийским войскам, беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ* из районов окружения, усиливая группировки террористов в районах Пальмиры и Дейр-эз-Зора", — добавил он.

"Ожидаем от наших партнеров по коалиции, что они примут меры по недопущению подобных случаев и более предметно займутся борьбой с террористическими группировками ИГИЛ* на территории Сирии", — сказал генерал.

Он подчеркнул, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России не ведут боев против оппозиции, их главная цель — разгромить ИГ*, "Джебхат ан-Нусру"* и аффилированные с ними террористические группировки.

Действия коалиции также прокомментировал командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил" вступают в сговор с главарями ИГИЛ, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы", — сказал он.

По словам Суровикина, "создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ*, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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