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Война в Сирии
Война в Сирии

Генштаб сообщил о фактическом прекращении гражданской войны в Сирии

19:0909.06.2017
(обновлено: 19:10 09.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖители квартала Кабун в пригороде Дамаска во время раздачи гуманитарной помощи. Архивное фотоЖители квартала Кабун в пригороде Дамаска во время раздачи гуманитарной помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Гражданская война в Сирии фактически остановлена, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Артиллеристы сирийской армии в Идлибе. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Только спокойствие: зачем Москве нужно перемирие в Центральной Сирии
Он подчеркнул, что ситуация в стране кардинально улучшилась после подписания в Астане в начале мая этого года меморандума о создании зон деэскалации.

"Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями", — добавил Рудской.

Генерал отметил, что население возвращается в освобожденные города, активно восстанавливаются домашние хозяйства, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и дороги, наполняются водой оросительные каналы.

В зонах деэскалации возобновлен гуманитарный доступ во все населенные пункты. Только за прошедший месяц по линии международных организаций туда направлено 14 гумконвоев, которые значительно улучшили положение населения.

Телевизоры, вино и таблетки: что производят в Сирии
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудница работает в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей, который находится в пригороде Дамаска.Женщина в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудница работает в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей, который находится в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКатушки электрических кабелей, произведенные на заводе в южном пригороде Дамаска.Рабочий в цехе государственного завода по изготовлению электрических кабелей в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Катушки электрических кабелей, произведенные на заводе в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудники завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники устанавливают в танк отремонтированный двигатель.Рабочие устанавливают отремонтированный двигатель в одном из цехов завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники устанавливают в танк отремонтированный двигатель.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочий завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники в Дамаске.Рабочий в одном из цехов завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рабочий завода по ремонту и восстановлению бронетанковой техники в Дамаске.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦех завода по изготовлению текстиля в южном пригороде Дамаска.Женщина в цехе государственного завода по изготовлению текстиля в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Цех завода по изготовлению текстиля в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПроизводство тканей на фабрике в южном пригороде Дамаска.Рабочий в цехе государственного завода по изготовлению текстиля в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Производство тканей на фабрике в южном пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФармацевтическая фабрика в районе Баб аль Шарки, который находится на востоке Дамаска.Фармацевтическая фабрика на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фармацевтическая фабрика в районе Баб аль Шарки, который находится на востоке Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаботница фармацевтической фабрики упаковывает произведенные таблетки.Фармацевтическая фабрика на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работница фармацевтической фабрики упаковывает произведенные таблетки.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДобыча базальта в пригороде сирийского города Тартус.Карьер добычи базальта на территории цементного завода в пригороде сирийского города Тартуса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Добыча базальта в пригороде сирийского города Тартус.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОтгрузка цемента, произведенного на заводе в пригороде сирийского города Тартус.Отгрузка цемента в машину на цементном заводе в пригороде сирийского города Тартуса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отгрузка цемента, произведенного на заводе в пригороде сирийского города Тартус.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ Дамаске продолжает работать завод по производству телевизоров Syronics.Сборочный цех завода по производству телевизоров Syronics в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Дамаске продолжает работать завод по производству телевизоров Syronics.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСтолярный цех, где изготавливают подставки для телевизоров.Столярный цех по изготовлению подставок для телевизоров завода Syronics в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Столярный цех, где изготавливают подставки для телевизоров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПроизводство минеральной воды Figeh на заводе в пригороде Дамаска.Производство минеральной воды Figeh в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Производство минеральной воды Figeh на заводе в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРабочие на швейной фабрике, организованной в пригороде Дамаска.Государственная швейная фабрика в городе Млеха
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рабочие на швейной фабрике, организованной в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГосударственная швейная фабрика в поселке Млеха в пригороде Дамаска.Государственная швейная фабрика в городе Млеха
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Государственная швейная фабрика в поселке Млеха в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПроизводство красок на заводе в пригороде Дамаска.Завод по производству красок в городе Млеха
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Производство красок на заводе в пригороде Дамаска.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГосударственный завод по производству арака и вина в городе Сувейда на юго-западе Сирии.Государственный завод по производству арака и вина в городе Сувейда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственный завод по производству арака и вина в городе Сувейда на юго-западе Сирии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАрак разливают по бутылкам на заводе в Сувейде.Государственный завод по производству арака и вина в городе Сувейда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Арак разливают по бутылкам на заводе в Сувейде.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОдин из цехов завода в Дамаске, где производят консервы.Рабочий в цехе завода по изготовлению консервов в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Один из цехов завода в Дамаске, где производят консервы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаботница завода пакует банки с консервами по коробкам.Женщина в цехе завода по изготовлению консервов в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работница завода пакует банки с консервами по коробкам.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа государственном заводе в районе Баб аль Шарки производят резиновые сапоги и подошвы для обуви.Государственный завод по изготовлению изделий из полимеров на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На государственном заводе в районе Баб аль Шарки производят резиновые сапоги и подошвы для обуви.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЦех, где производится обувь, на востоке Дамаска.Государственный завод по изготовлению изделий из полимеров на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Цех, где производится обувь, на востоке Дамаска.
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Дальнейшее сотрудничество по меморандуму

Меморандум о создании зон деэскалации, подписанные странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) стал основным результатом четырех раундов встреч по сирийскому урегулированию, которые прошли в Астане в январе-мае этого года.

Квартал Дамаска на горе Касьюн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зонам безопасности в Сирии требуются контролеры
Как отметил Рудской, на следующей международной встрече по Сирии в Астане, которая состоится ориентировочно 20 июня, планируется утвердить основные документы, регламентирующие границы и порядок контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации.

Генерал добавил, что в соответствии с меморандумом сформирована и активно функционирует Совместная рабочая группа по деэскалации. Проведено три заседания, на которых разработаны карты, отображающие зоны деэскалации и полосы безопасности, завершается их согласование. Подготовлен проект положения о Совместной рабочей группе.

Работа с боевиками

По словам Рудского, только на севере провинции Дамаск более 2,6 тысячи боевиков вернулись к мирной жизни, воспользовавшись указом об амнистии. Президент Сирии Башар Асад издал указ об амнистии граждан, участвовавших ранее в боевых действиях против правительственных войск, в июле прошлого года. С тех пор действие указа продлевалось несколько раз.

Военнослужащий Сирийских демократических сил в районе Ракки
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Курды начали штурм Ракки: кому достанется столица ИГ*
Как отметил генерал, из пригородов Дамаска в Идлиб вывезены около 2 тысяч боевиков и более 5 тысяч членов их семей, сейчас в столице работают саперы, восстанавливается инфраструктура.

Также завершилась операция по вывозу боевиков из пригорода Хомса. Всего за два месяца из города вывезли почти 20 тысяч человек, в том числе около семи тысяч боевиков.

В город Маскана и другие населенные пункты в восточных районах провинций Алеппо и Хомс, недавно освобожденные от джихадистов, направлено 92 сирийских сапера для проведения работ по разминированию.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПоследний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс. 21 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последний этап вывода боевиков из квартала Аль-Ваэр в городе Хомс. 21 мая 2017

Действия коалиции мешают разгромить террористов

Последствия авиаударов в сирийском городе Забадани
© AP Photo / Hassan Ammar
Для чего США бомбят войска Асада
Оценил представитель российского Генштаба и активность в Сирии коалиции во главе с США. Как подчеркнул Рудской, их действия только мешают разгрому правительственными войсками террористов. При этом российские военные не видят значимых результатов борьбы коалиции с ИГ.

"Продекларировав цель борьбы с международным терроризмом, коалиция наносит удары по сирийским войскам, беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ* из районов окружения, усиливая группировки террористов в районах Пальмиры и Дейр-эз-Зора", — добавил он.

"Ожидаем от наших партнеров по коалиции, что они примут меры по недопущению подобных случаев и более предметно займутся борьбой с террористическими группировками ИГИЛ* на территории Сирии", — сказал генерал.

Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Не на тех напали. США зря опять ударили по сирийской армии
Он подчеркнул, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России не ведут боев против оппозиции, их главная цель — разгромить ИГ*, "Джебхат ан-Нусру"* и аффилированные с ними террористические группировки.

Действия коалиции также прокомментировал командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил" вступают в сговор с главарями ИГИЛ, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы", — сказал он.

По словам Суровикина, "создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ*, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
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