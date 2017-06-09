Командующий российскими войсками в САР обвинил коалицию США в сговоре с ИГ*

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Коалиция во главе с США и "Союз демократических сил" вступают в сговор с главарями террористической группировки "Исламское государство"*, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты в САР, заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.
Командующий российской группировкой войск в САР отметил, что "создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ*, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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