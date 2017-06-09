ВКС в Сирии уничтожили 3200 объектов террористов за месяц

Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото

Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ВКС России в Сирии за месяц выполнили 1268 боевых вылетов, уничтожив 3200 объектов террористов, включая пункты управления, склады с оружием, заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Самолеты ВКС России выполнили 1268 боевых вылетов, групповыми и сосредоточенными ударами уничтожено 3200 объектов террористов, включая пункты управления, склады с оружием и боеприпасами, перевалочные базы и лагеря подготовки боевиков", — сказал он.

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