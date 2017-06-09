ВС Сирии, наступая на юге, столкнулись с противодействием авиации коалиции

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Сирии, наступая на юге, столкнулись с противодействием авиации коалиции, США требуют не приближаться к позициям "Новой сирийской армии", заявил командующий российской группировкой войск на территории САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

"В ходе наступления правительственные войска столкнулись с противодействием со стороны авиации международной коалиции под руководством США. Американцы абсолютно безосновательно выдвинули сирийской армии ультимативные требования не приближаться к позициям так называемой "Новой сирийской армии". Свои действия они мотивируют абсурдными утверждениями, что правительственные войска создают угрозу для американских баз и лагерей по подготовке боевиков оппозиции на юге Сирии", — сказал он.

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