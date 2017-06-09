Действия коалиции мешают разгрому террористов, заявили в Генштабе

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Действия коалиции во главе с США в Сирии только мешают разгрому правительственными войсками террористов группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, запрещена в РФ), заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

"Пока мы видим, что действия коалиции только мешают разгрому правительственными войсками группировок ИГИЛ", — сказал он.

По его словам, российские военные не видят значимых результатов борьбы коалиции с ИГ. Он отметил, что "продекларировав цель борьбы с международным терроризмом, коалиция наносит удары по сирийским войскам, беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ из районов окружения, усиливая группировки террористов в районах Пальмиры и Дейр-эз-Зора".

"Ожидаем от наших партнеров по коалиции, что они примут меры по недопущению подобных случаев и более предметно займутся борьбой с террористическими группировками ИГИЛ на территории Сирии", — добавил Рудской.

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