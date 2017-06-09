В Генштабе заявили об остановке гражданской войны в Сирии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Гражданская война в Сирии фактически остановлена, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Он подчеркнул, что ситуация в стране кардинально улучшилась после подписания в Астане меморандума о создании зон деэскалации

"Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями", — добавил Рудской.

Рудской отметил, что население возвращается в освобожденные города и населенные пункты, активно восстанавливаются домашние хозяйства, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и дороги, наполняются водой каналы системы орошения сельскохозяйственных угодий.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" в январе-мае этого года. Основным их результатом стало согласование создания совместной оперативной группы по мониторингу режима перемирия и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации.

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