Около 25 детей были убиты в Ракке за последнее время, сообщили в ЮНИСЕФ

ЖЕНЕВА, 9 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. По меньшей мере 25 детей были убиты во время недавних боев за взятие сирийской Ракки, и жизни еще 40 тысяч остаются под угрозой, заявил в пятницу официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кристоф Бульера.

"Тяжелые бои в сирийском городе Ракка ставят под угрозу жизни более 40 тысяч детей, которые остаются запертыми в исключительно опасных условиях. ЮНИСЕФ получил тревожные сообщения о том, что по меньшей мере 25 детей были убиты и множество ранено в ходе недавних боев в Ракке", — заявил он.

Представитель ЮНИСЕФ добавил, что под обстрелы попадают школы и больницы. Порядка 80 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома.

"Те, кто пытаются покинуть район, подвергают себе опасности быть убитыми или ранеными. Дети лишаются основных вещей, необходимых для выживания. Из-за боев и ограничений на доступ, лишь немного гуманитарной помощи достигло Ракки с 2013 года", — добавил Бульера.

В этой связи ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта защищать детей и обеспечить безопасный выход из Ракки тем, кто хочет покинуть город.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

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