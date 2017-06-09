США не помогут в создании зон деэскалации в Сирии, считает востоковед

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ударами по проправительственным войскам в Сирии американцы демонстрируют, что не собираются помогать в создании зон деэскалации, считает советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

В четверг коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые подошли слишком близко и представляли угрозу для союзных коалиции сил.

Супонина отметила, что позиция США "противоречит российской идее создания зон деэскалации, к реализации которой американцы также приглашались".

"Конечно, это вызывает серьезную тревогу на фоне возобновления очередного раунда переговоров в Астане, где все силы будут направлены на то, чтобы инициатива России по созданию зон снижения напряженности была реализована. Однако американцы своими ударами явно демонстрируют, что помогать в этом не собираются", — сказала востоковед РИА Новости.

По ее данным, американцы поддерживают в Сирии множество мелких группировок, противостоящих официальному Дамаску. "США наносят удары в Сирии в тех районах, где располагаются базы сотрудничающей с ними оппозиции. Бьют они по правительственным войскам даже в том случае, когда те несильно приближаются к этим базам. Это вызывает большие вопросы по истинным целям этих ударов. Вероятно, США ведут дело к расколу Сирии. Они хотят сохранить за оппозицией определенные районы, в частности на юге страны, а не исключено, что и на севере", — заключила Супонина.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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