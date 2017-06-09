Число жертв удара коалиции по Ракке превысило 30 человек

ДАМАСК, 9 июн — РИА Новости. Число жертв авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Ракка превысило 30 человек, сообщил РИА Новости источник в городе.
По его словам, коалиция нанесла удары и по пяти другим районам города. Сведений о жертвах этих ударов пока нет.
Государственное информагентство Сирии SANA в ночь на пятницу сообщило о 14 мирных жителях, погибших в результате удара по Ракке.
Ранее возглавляемая США коалиция вновь обстреляла проправительственные силы в Сирии. Американцы ссылаются на то, что к их военной базе подлетел беспилотник, который начал обстрел территории части. Он был сбит, по транспортным средствам проправительственных сил САР был нанесен удар.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>