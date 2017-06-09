Путин рассказал о возможностях межсирийского диалога

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Импульс межсирийскому диалогу должны придать зоны деэскалации и соблюдение режима прекращения огня, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на заседании совета глав государств-членов ШОС.

"Отмечу, что в последнее время в развитии сирийского кризиса появились обнадеживающие моменты. Это напрямую связано с запуском здесь в столице Казахстана, в Астане при посредничестве России, Турции и Ирана серии регулярных международных встреч. Важнейшее достижение — договоренности о прекращении огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, а также о создании в Сирии зон деэскалации. Теперь на этой основе появился реальный шанс — укрепить режим прекращения боевых действий и придать импульс межсирийскому переговорному процессу в Женеве", — сказал президент.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

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