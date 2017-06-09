Сенатор Морозов заявил, что США готовят операцию по устранению Асада

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сенатор РФ и ветеран разведки Игорь Морозов считает, что США готовят крупномасштабную операцию по устранению президента Сирии Башара Асада от власти и установление подконтрольного себе руководства, устраивая провокации и обстреливая проправительственные силы.

Коалиция во главе с США сбила в четверг беспилотник проправительственных сил в Сирии. По утверждению официального представителя коалиции, беспилотник попытался нанести удар по силам коалиции.

"США стремятся перехватить стратегическую инициативу в Сирии, устроив "цветную революцию" с использованием вооруженных сил, готовят штурм Дамаска с тем, чтобы устранить от власти действующего президента Сирии Башара Асада и поставить во главе страны подконтрольное себе руководство", — сказал Морозов.

Сенатор считает, что США продолжают дестабилизировать ситуацию в Сирии и сломать договоренности по мирному урегулированию, которые были достигнуты в Астане и Женеве. Сенатор считает, что американцы наносили военные удары по проправительственным войскам каждый раз, когда достигались соглашения по мирному урегулированию в САР.

Он также полагает, что ситуация с беспилотником была организована американскими агентами из числа оппозиции.

"США пристрелялись, и следующий удар будет очень мощный. После этого США объявят операцию по штурму Дамаска. Для этого мобилизуются, концентрируются боевые части, в том числе и американских Вооруженных сил в Иордании, в зоне американского информационного центра формируются боевые подразделения вооруженной оппозиции", — считает политик.

По его мнению, США готовят новый вариант "цветной революции", комбинацию военной операции, которая будет включать и наземные боевые действия, и поддержку с воздуха.

"Российский Генштаб, я думаю, учитывает все эти обстоятельства, и до начала этой провокации должен предупредить американцев и коалицию, что мы не можем допустить такого развертывания событий", — отметил он.

"Стратегическую инициативу России упускать нельзя, американцы стремятся ее перехватить",- подчеркнул Морозов.

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