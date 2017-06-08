Коалиция США "примет меры по защите" от проправительственных сил в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Коалиция во главе с США обеспокоена "проявленной враждебностью" проправительственных сил в Сирии и примет меры по своей защите, однако не намерена воевать с сирийской армией и ее союзниками, включая РФ, говорится в заявлении штаба коалиции.

"Коалиция не стремится бороться с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами, которые с ним сотрудничают. Продемонстрированные враждебные намерения и действия проправительственных сил рядом с коалицией и ее партнерами на юге Сирии, однако, по-прежнему вызывают озабоченность США, и коалиция будет принимать соответствующие меры для защиты своих сил", — говорится в заявлении.

В четверг коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по проправительственным силам в районе сирийского населенного пункта Ат-Танф, утверждая, что те слишком близко подошли к партнерам коалиции.

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