В коалиции во главе с США рассказали, почему сбили сирийский беспилотник

БЕСПИЛОТНИК ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СИЛ БЫЛ СБИТ В СИРИИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НАНЕС УДАР ПО СИЛАМ КОАЛИЦИИ ВО ГЛАВЕ С США, НО УЩЕРБА НЕ НАНЕС — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

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