Встречу по Сирии в Астане перенесли ориентировочно на 20 июня

Переговоры по Сирии в Астане (723)

Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото

Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Переговоры по Сирии в столице Казахстана переносятся ориентировочно на 20 июня, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что запланированная на 12-13 июня встреча откладывается.

"Встреча переносится ориентировочно на 20 (июня)", — сказал Богданов, отвечая на вопрос, когда состоится встреча по Сирии в Астане.

"Продолжается плотная работа по уточнению некоторых деталей, подготовке некоторых документов, которые необходимы для встречи", — добавил он.

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