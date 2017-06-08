Встречу по Сирии в Астане перенесли ориентировочно на 20 июня

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Переговоры по Сирии в столице Казахстана переносятся ориентировочно на 20 июня, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Встреча переносится ориентировочно на 20 (июня)", — сказал Богданов, отвечая на вопрос, когда состоится встреча по Сирии в Астане.
"Продолжается плотная работа по уточнению некоторых деталей, подготовке некоторых документов, которые необходимы для встречи", — добавил он.
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