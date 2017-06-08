Лавров призвал не допустить превращения Сирии в "источник терроризма"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Необходимо гармонизировать усилия по урегулированию конфликта в Сирии и не допустить превращения САР в источник терроризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рады этой очередной возможности продолжить наши регулярные контакты по поиску оптимальных путей продвижения сирийского урегулирования. Мы находимся на очень ответственном этапе этого процесса, и главное сейчас, по-моему, — обеспечить, чтобы все усилия, которые предпринимают различные игроки и внутри Сирии, и вовне, были гармонизированы и были нацелены на достижение результата, который обеспечивал бы суверенитет сирийского государства, права всех проживающих там этнических, конфессиональных групп и который обеспечивал бы безопасность всего региона и не допускал бы превращение Сирии в постоянный источник террористической угрозы", — сказал Лавров на переговорах со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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