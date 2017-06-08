Захарова предложила ведущей CNN взять интервью у "символа страданий Алеппо"

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила ведущую CNN Кристиан Аманпур приехать в Сирию для того, чтобы сделать честное интервью с сирийским мальчиком из Алеппо Омраном Дакнишем, чья фотография стала символом трагического положения детей в городе в 2016 году.

История получила широкий резонанс после того, как в ряде СМИ было опубликовано видео "Медицинского центра Алеппо" о спасении ребенка, дом которого в блокированном боевиками восточном районе города был разрушен. Кадры находящегося в состоянии шока маленького Омрана быстро распространились по социальным сетям. Исполнительный директор Детского фонда ООН Энтони Лейк в связи с этой историей призвал "положить конец кошмару", в котором живут более 100 тысяч детей в сирийском Алеппо. СМИ со ссылкой на активистов центра сообщали, что здание было разрушено ударами, нанесенными ВКС России.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения зарубежных СМИ о якобы нанесенном вечером 17 августа 2016 года авиаударе по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо. Он подчеркнул, что этот район примыкает к двум коридорам для выхода мирных жителей, которые были созданы в рамках гуманитарной операции. По его словам, неоднократно подчеркивалось, что действующие в Сирийской Арабской Республике самолеты ВКС России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов.

Позднее ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым показала фотографию мальчика со словами "это преступление против человечности".

По словам Захаровой, вся ситуация вокруг Омрана Дакниша была "полностью извращена вот этими якобы правозащитниками и якобы журналистами", в том числе Аманпур.

"Я хотела бы сказать, коль скоро Кристиан Аманпур начала эту историю — я имею ввиду в таком публичном пространстве, приехала в Москву, не поленилась распечатать на цветном принтере эту фотографию, показать ее Сергею Лаврову — может у нее хватит мужества, журналистской, профессиональной этики и просто человеческой совести ее и завершить? А именно поехать в Алеппо, поехать в Сирию, найти семью мальчика и сделать по-настоящему честное, не подставное, как они это умеют делать на CNN, а честное интервью с ним", — сказала официальный представитель МИД РФ в ходе брифинга.

"Кристиан Аманпур, мы вас ждем в Алеппо", — добавила Захарова.

Ранее отец пострадавшего при авиаударе сирийского мальчика Омрана Дакниша заявил в интервью видеоагентству телеканала RT Ruptly, что боевики сильно преувеличили тяжесть ранений его сына, а также использовали его фотографии в корыстных целях.

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