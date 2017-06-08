Россия призвала коалицию США более ответственно планировать удары в Сирии

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Россия призывает коалицию во главе с США более ответственно относиться к планируемым авиаударам по позициям джихадистов в Сирии, так как непродуманные действия альянса усугубляют страдания мирных сирийцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь призываем руководство антиигиловской коалиции под руководством США более ответственно относиться к планируемым… авиаударам, которые планируются участниками этого альянса по позициям джихадистов в Сирии. Мы неоднократно это подчеркивали, подобные непродуманные действия усугубляют страдания именно мирных сирийцев", — сказала Захарова на брифинге для журналистов.

По ее словам, число жертв среди мирного населения Сирии растет с каждым днем. "И такая ситуация у всех больше вызывает беспокойство, нежели понимание эффективности подобных шагов", — добавила дипломат.

По словам Захаровой, за месяц в результате действий авиации коалиции в городе Ракка и окрестностях погибли порядка 200 сирийцев. "Для антитеррористического альянса должна быть неприемлема такого рода безответственная военная тактика, тем более, что его действия осуществляются, еще раз напомню, в обход решения СБ ООН, без согласия легитимного сирийского правительства", — сказала Захарова.

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