Встречу по Сирии в Астане отложили

АСТАНА, 8 июн — РИА Новости. Планировавшаяся на 12-13 июня встреча по Сирии в Астане откладывается, страны-гаранты в ближайшие недели будут вести консультации на экспертном уровне в своих столицах, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Согласно только что полученной информации от стран-гарантов астанинского процесса, представители России, Турции и Ирана продолжат в ближайшие дни и недели рабочие встречи в своих столицах на экспертном уровне по согласованию вопросов, относящихся к реализации достигнутых между ними договоренностей о создании в Сирии четырех зон деэскалации, и по ряду других вопросов, относящихся к укреплению режима прекращения боевых действий", — сказал Жайнаков.

Отвечая на вопрос, откладывается ли намеченная на 12-13 июня встреча по Сирии в Астане, он сказал: "Да".

"В дальнейшем страны-гаранты намерены информировать казахстанскую сторону о совместно выработанных сроках, уровне, участниках и повестке следующей встречи астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии", — заключил Жайнаков.

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