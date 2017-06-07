Коалиция подтвердила, что заранее предупреждала Россию об ударе в Ат-Танфе

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США подтверждает, что заранее предупреждала РФ об ударе в Ат-Танфе по проправительственным силам Сирии, но не хочет предоставлять подробности, сообщил РИА Новости представитель коалиции.

Он также подтвердил, что среди проправительственных сил были потери, но не уточнил, какие именно.

"После нескольких предупреждений по линии избежания конфликтов коалиция осуществила удары по поддерживающим режим силам, которые предоставляли грозу коалиции, в результате у них были потери", — сказал представитель коалиции.

Он повторил предыдущие заявления, что коалиция не собирается воевать с властями Сирии или проправительственными силами, но "готова защищать себя, если поддерживающие режим силы откажутся уйти из зоны предотвращения конфликтов".

Он уточнил, что контакты состоялись по линии, учрежденной с военными РФ, чтобы избегать потенциально опасных ситуаций в Сирии. "Да, мы говорим о линии, которую используем для предотвращения конфликтов с российским правительством, которое напрямую общается с сирийским режимом и его силами. Мы не обсуждаем конкретные детали этих телефонных звонков", — сказал представитель коалиции.

Во вторник коалиция во главе с США заявила о нанесении нового удара по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе на юге Сирии. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе под предлогом "угрожающих силам коалиции" действий этих отрядов. В ответ МИД Сирии потребовал прекратить эти удары и заявил, что они противоречат международному праву.

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