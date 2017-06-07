Лавров и Зариф обсудили подготовку встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которого стороны обсудили подготовку предстоящей встречи по Сирии в Астане, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Переговоры по Сирии в Астане пройдут 12-13 июня.

"Министры обменялись мнениями по сирийской проблематике в контексте подготовки очередной межсирийской встречи в Астане", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сообщил, что на встрече соберутся страны-гаранты перемирия в Сирии: Россия, Турция и Иран. Кроме того, в переговорах помимо стран-гарантов примут участие вооруженная оппозиция Сирии, представители правительства Сирии, а также наблюдатели — Иордания, США и ООН.

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