Дамаск призвал коалицию во главе с США прекратить авиаудары по армии Сирии

РИА НОВОСТИ. МИД СИРИИ ПРИЗВАЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОАЛИЦИЮ ПРЕКРАТИТЬ АВИАУДАРЫ ПО АРМИИ САР, КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР ЛИШЬ ПОМОГАЛИ УКРЕПЛЕНИЮ ТЕРРОРИСТОВ ИГ — САНА