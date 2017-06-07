Политолог: удар коалиции по Сирии говорит о наращивании давления на Асада

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Удар международной коалиции по проправительственным силам в Сирии свидетельствует о наращивании давления со стороны США на сирийского президента Башара Асада и Тегеран в ущерб потенциальному сотрудничеству с Москвой, заявил РИА Новости редактор американского издания "Al-Monitor", эксперт клуба "Валдай" Максим Сучков.

Во вторник коалиция во главе с США заявила о нанесении нового удара по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе. Тогда авиация коалиции во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Основанием стало то, что командование "на земле" посчитало действия этих отрядов "угрожающими силам коалиции".

"Это вторая крупная атака ведомых США сил коалиции в президентство (Дональда) Трампа, и американское военное руководство заявило об этом в скором времени после ударов, уверяя, правда, что предупредило об атаках заранее. Проблема ещё и в том, что удары нанесены в "зоне деэскалации", что подрывает российскую инициативу, которую Вашингтон на словах поддержал во время последнего телефонного разговора (президента РФ) Путина и Трампа", — сказал Сучков, комментируя эти события.

По мнению эксперта, США "очевидно усиливают давление как на Асада, так и на Иран". "К сожалению, для скорости и качества урегулирования сирийского конфликта, делают они это без оглядки на Россию, пока кажется, что и в ущерб потенциальному сотрудничеству с Москвой в Сирии", — заявил аналитик.

Он отметил, что удары коалиции произошли на фоне сообщений о закрытых контактах России и США по формированию зоны безопасности на юге Сирии. "Если атаки не были скоординированы с Москвой, они могут осложнить дальнейшие консультации по этому вопросу", — предположил Сучков.

"Есть мнение, что они (атаки) были осуществлены с целью надавить на Россию, в том числе и по этому вопросу. В любом случае представляется, что это шаг назад", — добавил он.

Как заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в Москве рассматривают удар коалиции по Ат-Танфе как акт, нарушающий международное право. По мнению Рябкова, вооруженные силы САР не представляли "никакой военной угрозы" антитеррористической коалиции в этом районе, а сам инцидент окажет негативный эффект на ситуацию "на земле" — прежде всего, на политический аспект сирийского урегулирования.

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